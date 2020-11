Economia Investimento estrangeiro no Brasil piora e despenca 14% em outubro Os dados foram divulgados pelo BC (Banco Central) nesta quarta-feira (25)

Os investimentos diretos no Brasil somaram US$ 1,8 bilhão em outubro, volume 14% menor ao registrado em setembro, quando foram aportados no país US$ 2 bilhões. Os dados foram divulgados pelo BC (Banco Central) nesta quarta-feira (25). A pandemia do novo coronavírus prejudicou esse tipo de investimento, feito por empresas que estabelecem um relacionamento de médio ...