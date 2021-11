Economia Investigação de vínculo epidemiológico confirma caso de mormo em Marianópolis e TO chega a 21 casos Este é o segundo caso de mormo registrado no município neste ano

O 21º caso de mormo este ano no Tocantins teve a confirmação nesta quarta-feira, 24. Esse novo registro também é o segundo em uma propriedade rural de Marianópolis e ocorreu durante uma investigação de vínculo epidemiológico. A confirmação recebida pela Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) é do resultado, por meio do método Western Blotting, realizado pelo Laboratório F...