Economia Intenção de consumo das famílias palmenses fica estável em novembro Houve variação de apenas 0,2%

Com 85,5 pontos em novembro, o índice que mede a intenção de consumo das famílias de Palmas teve variação mensal de apenas 0,2%. O dado deixa o índice próximo ao de outubro. Entretanto, diferente do mês anterior, novembro teve apenas uma variação negativa entre os itens questionados. Essa pesquisa é realizada mensalmente pela Confederação do Comércio de Bens, Serviç...