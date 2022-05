Economia INSS tem mais de 1 milhão à espera de perícia médica Número de perícias inclui todos os tipos de benefício que necessitam de avaliação pericial para concessão, como auxílio-acidente, auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria incapacidade permanente

A fila de perícias médicas do INSS ultrapassou mais de 1 milhão de agendamentos, segundo informações do Ministério do Trabalho e Previdência. Ao todo, 1.008.112 segurados esperam para ser atendidos por um médico. O número de perícias inclui todos os tipos de benefício que necessitam de avaliação pericial para concessão. Na lista, estão auxílio-acidente, auxílio por in...