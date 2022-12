Economia INSS começa a pagar aposentadorias com reajuste em 25 de janeiro Os 37 milhões de beneficiários podem conferir as datas, mas valores de reajuste ainda não foram divulgados

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) fará o primeiro pagamento de benefícios com reajuste anual em 2023 entre os dias 25 de janeiro e 7 de fevereiro. As datas foram definidas no novo calendário de pagamentos para 2023 divulgado nesta quinta (8), que vale para 37 milhões de beneficiários do órgão no país. Aposentadorias, pensões e auxílios equivalentes ao sal...