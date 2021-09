Economia Inscrições para concurso da Caixa terminam nesta segunda; Tocantins tem seis vagas Banco oferece mil vagas exclusivas para pessoas com deficiência

Terminam na próxima segunda-feira, 25, às 23h59, as inscrições para o concurso da Caixa para técnico bancário e técnico bancário na área de tecnologia da informação. Segundo o edital, o banco oferece mil vagas de nível médio exclusivamente para pessoas com deficiência (PcD). Outras 100 vagas estão previstas para cadastro reserva. O Estado do Tocantins tem seis vagas n...