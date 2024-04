Economia Inscrições para concurso da câmara de vereadores que oferta vagas imediatas começam nesta quarta Interessados devem se inscrever até o dia 5 de maio. Taxa de inscrição custa R$ 50 para o nível fundamental, R$ 70 para o nível médio e R$ 120 para candidatos do nível superior

A Câmara Municipal de Xambioá, no norte do estado, abriu inscrições para concurso com nove vagas em vários cargos. As inscrições seguem até o dia 5 de maio, e devem ser feitas exclusivamente online, de acordo com informações do g1 Tocantins. Conforme o edital, a taxa de inscrição custa R$ 50 para o nível fundamental, R$ 70 para o nível médio e R$ 120...