Economia Inscrições de ambulantes para o Festival de Taquaruçu estão abertas Podem se inscrever até 22 de agosto, os empreendedores interessados em comercializar alimentos, cervejarias e artesanato

A Prefeitura de Palmas está com inscrições abertas para vendedores ambulantes interessados em comercializar alimentos, cervejarias e artesanato durante a 18ª edição do Festival Gastronômico de Taquaruçu. A seleção dos participantes será realizada por meio de sorteio. As informações foram divulgadas no Diário Oficial de Palmas de quarta-feira (14). Para conferir as inf...