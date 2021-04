Economia Infra Week de Trump virou 'semana da cortina de fumaça' Evento se transformou em uma entrevista na qual o ex-presidente dos Estado Unidos deu declarações polêmicas sobre atos de supremacia branca em Charlottesville

Durante seu governo, Donald Trump também tentou fazer uma "semana de investimentos", que foram marcadas por entrevistas com declarações polêmicas sobre temas do momento, enquanto jornais classificavam seu plano como "uma piada duradoura". Ainda candidato, em 2016, Trump propôs um plano de até US$ 1 trilhão para alavancar a infraestrutura dos EUA. A ideia, que se...