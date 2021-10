Economia Informalidade e aplicativos viram única opção para garantir renda Experiência profissional e ensino superior não são o suficiente para assegurar emprego formal

Aos 42 anos, Nadja Almeida já trabalhou como atendente em lanchonete e em lojas de vestuário. Mas desde o início de 2020 seu único sustento tem sido o trabalho informal na praça do Relógio de São Pedro, no centro de Salvador. Ela trabalha como ambulante vendendo cuecas. Seu patrão é o concessionário do ponto: um homem que compra o estoque, recolhe os lucros e lhe ...