Economia Inflação dos alimentos no ano é a maior desde o Real A pressão é tão forte que supera a das crises de 2003 e de 2008, até então os maiores picos de alta neste segmento

O consumidor sofre uma pressão nos alimentos até então não registrada nas décadas recentes. A inflação acumulada neste ano e nos últimos 12 meses está com as maiores evoluções desde a implantação do Real, em 1994. A pressão é tão forte que supera a das crises de 2003 e de 2008, até então os maiores picos de alta neste segmento. A Fipe (Fundação Instituto de Pesquisa...