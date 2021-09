Economia Inflação alta coloca em risco plano de Bolsonaro de Bolsa Família turbinado O presidente Jair Bolsonaro quer um novo programa, chamado de Auxílio Brasil, com verba de aproximadamente R$ 18 bilhões acima do que o Bolsa Família tem atualmente

O forte aumento dos preços no país coloca em xeque a estratégia do governo para lançar um Bolsa Família turbinado no próximo ano. O impacto da inflação sobre as contas públicas pode travar a ampliação do programa social mesmo se houver solução para o crescimento na conta de precatórios -dívidas do governo reconhecidas pela Justiça e sem possibilidade de recurso. O projeto de ...