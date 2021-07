Economia Indústrias no Tocantins empregavam 15.347 pessoas em 2019, aponta IBGE Dados divulgados pelo Instituto, mostram que no período o estado apresentou forte concentração da indústria alimentícia

Levantamento da Pesquisa Industrial Anual (PIA) de 2019, divulgada nesta quarta-feira, 21, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostra que no referido ano, o Tocantins tinha 584 empresas industriais. Os dados apresentam o estado com uma forte concentração da indústria alimentícia no período em questão, entre as unidades da região norte. O Tocant...