Economia Indústria quer replicar sucesso das máscaras em embalagem anti-Covid Aposta da Irani é cautelosa: a produção será de 150 toneladas de embalagens de papel com tecnologia antiviral, antibacteriana e antifúngica

As mudanças de comportamento motivadas pela pandemia têm criado novas oportunidades de negócio para empresas. A necessidade de higienização das compras levadas para casa, por exemplo, levou a Irani a lançar uma embalagem de papel com tecnologia antiviral, antibacteriana e antifúngica. "Vimos diversas mudanças no comportamento de consumo do brasileiro, que passou...