Economia Inadimplência no Tocantins atinge mais de 44 mil CPF’s negativados Em Palmas a maior porcentagem de inadimplência está entre as mulheres, com 54%

Uma pesquisa realizada no país pela Confederação Nacional de Diretores Lojistas (CNDL) apontou em Palmas o índice de inadimplência no primeiro semestre na marca de 13% a mais em relação ao mesmo período do ano anterior. De acordo com o levantamento, em todo o país, 63,27 milhões de brasileiros estavam negativados em julho de 2022. Na capital, os p...