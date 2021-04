Economia Imposto de Renda: aproximadamente 95 mil contribuintes tocantinenses ainda precisam declarar Até esta segunda-feira, quando a Receita Federal ampliou o prazo para a entrega até final de maio, 79.973 contribuintes tinham enviado as informações ao Governo Federal

Os aproximadamente 95 mil contribuintes tocantinenses que ainda não entregaram o Imposto de Renda 2021 ganharam uma extensão do prazo com a medida da Secretaria da Receita Federal, que prorroga a data final para a declaração. Das 175.000 declarações esperadas para o Tocantins, 46% ainda não foram enviadas para o Governo Federal. A declaração do bancário Alan F...