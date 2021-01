Economia Impactos do megavazamento de dados podem durar anos, diz especialista Mais de 220 milhões de pessoas foram expostas

Os impactos do megavazamento de dados descoberto recentemente podem durar anos, afirmam especialistas do setor. Segundo os executivos, o material exposto, que conta com o número do CPF, data de nascimento, nome completo e outras informações pessoais de mais de 220 milhões de brasileiros, pode acabar gerando inúmeros casos de fraudes, como criação de contas e CNPJ...