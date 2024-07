Economia IFTO tem três processos seletivos abertos para professor substituto com salários de até R$ 7,5 mil As oportunidades são nas áreas de Enfermagem, Matemática, Informação e Comunicação, Produção Alimentícia e Ambiente e Saúde

O Instituto Federal do Tocantins (IFTO) está com inscrições abertas para três processos seletivos para a formação de cadastro reserva. As oportunidades são nas áreas de Enfermagem, Matemática, Informação e Comunicação, Produção Alimentícia e Ambiente e Saúde. Os salários podem chegar até R$ 7,5 mil, dependendo do nível de titulação do candidato. Confira abaixo os p...