Economia IFTO abre seleção de professor substituto com salário que pode chegar a R$ 5,8 mil Seleção, que é gratuita, aceitará as documentações dos candidatos a partir desta quinta-feira (18). Vagas são para Gurupi, na área de História

O Instituto Federal do Tocantins (IFTO) está com edital aberto para o processo seletivo para contratação de professor substituto na área de História para o campus Gurupi, sul do estado. O salário pode chegar a R$ 5,8 mil. Acesse aqui o edital completo. O número máximo de classificados é de quatro vagas para ampla concorrência e uma para Pessoa com Deficiência (PcD). A seleção, que é grat...