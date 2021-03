Economia ICMS Ecológico tem adesão de 100% dos municípios e órgãos estaduais começaram análise de documentos Dados são relativos ao exercício de 2020 e devem comprovar o cumprimento de alguns critérios para as gestões municipais receberem os benefícios

Mesmo em meio a pandemia 100% dos municípios tocantinenses aderiram ao ICMS Ecológico dentro do prazo implantado pela Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh).O prazo terminou nesta semana e os gestores municipais preencheram e enviaram os dados do questionário qualitativo no Sistema Informatizado de Gestão do ICMS-Ecológico. Na próxima etapa,...