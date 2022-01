Economia IBGE prorroga inscrições com mais de 1.600 vagas no Tocantins Interessados podem se candidatar até o dia 21 de janeiro

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) prorrogou as inscrições do processo seletivo simplificado para trabalhar temporariamente no Censo Demográfico 2022. No Tocantins são ofertadas mais de 1.600 vagas. São 1.374 vagas de nível fundamental para recenseadores, que atuarão diretamente na coleta das informações, distribuídas em todos os municípios do E...