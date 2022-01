Economia IBGE oferta mais de 1.600 vagas no TO para trabalhar no Censo; inscrições terminam nesta sexta Instituto reforça que as inscrições para os processos seletivos cancelados de 2020 e 2021 não serão válidas para a seleção de 2022

Encerram nesta sexta-feira, 21, às 16 horas, as inscrições para o processo seletivo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para trabalhar no Censo Demográfico 2022, com mais de 200 mil vagas temporárias em todo país. No Tocantins, são oferecidas 1.612 vagas para as funções de recenseador e agente censitário. As inscrições devem ser feitas no site d...