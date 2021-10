Economia IBGE no Tocantins enfrenta dificuldades para coletar dados de pesquisas estruturais Mais de 80 % das instituições ainda não responderam os questionários distribuídos

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no Tocantins informou nesta quinta-feira,7, que neste ano vem enfrentando dificuldades na coleta das Pesquisas Estruturais. O trabalho está previsto para encerrar em dezembro, mas 1.723 empresas ainda não responderam os questionários distribuídos. Até o momento, as informações de apenas 367 instituições foram c...