Economia IBGE aponta até 75% de recusas em entrevistas por telefone e teme apagão em coleta de dados Órgão pede ajuda da população para responder pesquisas por telefone após índice de recusa alcançar 75% em Araguaína, 70% em Porto Nacional e 60% em Araguatins; Em Palmas falha atinge 49% e em Colinas 30%

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nota apontando prejuízo aos resultados de pesquisas do sistema nacional de informações após detectar aumenta nos índices de recusas de entrevistas, que passaram a ser por telefone e não mais presencial em razão da pandemia do novo coronavírus. Por meio da assessoria de imprensa do órgão,...