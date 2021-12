Economia IBGE abre 206 mil vagas para o Censo 2022 nesta quarta, com mais de 1,6 mil no Tocantins São 1.374 vagas para recenseador e 238 para agente censitário municipal e agente censitário supervisor; além disso, desde a terça, outras 30 vagas são ofertadas para agente censitário de administração e informática e coordenador de área

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai contratar mais 206.891 profissionais para trabalhar de forma temporária no Censo Demográfico 2022. Ao todo, são 183.021 vagas para recenseador, 18.420 para a função de agente censitário supervisor e 5.450 para agente censitário municipal. A organizadora do concurso é a Fundação Getúlio Vargas e as inscrições podem ser fe...