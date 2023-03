Operação de combate ao desmatamento nos municípios de Ananás, Angico, Araguatins e São Bento uniu Ibama, Naturantins e o Batalhão de Polícia Ambiental do Estado (BPMA) e resultou na aplicação de R$ 10.903.320,00 em multas por desmatamento ilegal na região da Amazônia e Cerrado.

A operação vistoriou 79 polígonos de desmatamento, entre 27 de fevereiro e 16 de março, em áreas de reserva legal, preservação permanente e uso alternativo do solo em áreas identificadas por imagens de satélite de alta resolução pela Equipe de Monitoramento e Informações Ambientais do Ibama em Tocantins.

De acordo com informações da superintendência do Ibama no Tocantins, parte dos polígonos inspecionados está “em situação irregular, com desmatamentos realizados sem autorização do órgão ambiental competente.”

Segundo o órgão, a área embargada totaliza 5.320,56 hectares em 57 procedimentos administrativos, que incluem autos de infração, termos de embargo e notificações.

“Ações como esta incentivam o cumprimento das normas ambientais, o que é fundamental para a sustentabilidade do setor e para a imagem positiva dos produtos agrícolas tocantinenses no mercado nacional e internacional”, avalia o superintendente interino do Ibama, Wallace Lopes, por meio de comunicado.

Segundo ele, a sociedade compreende que o cumprimento da legislação “é fundamental para a manutenção do equilíbrio ambiental e para a sobrevivência do agronegócio, setor crucial para a economia do Tocantins”.

Na avaliação do chefe do Núcleo de Fiscalização do Ibama (NUFIS) no Estado, Edivaldo Barbosa, os resultados da operação demonstram compromisso dos órgãos ambientais em combater o desmatamento ilegal e garantir a sustentabilidade da região.

“O Ibama, o Naturatins e o BPMA estão comprometidos em apoiar o desenvolvimento sustentável do Estado, que depende da preservação dos nossos recursos naturais e da conformidade das atividades produtivas com as leis ambientais", disse, segundo o comunicado.