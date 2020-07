Economia Houve piora no mercado de trabalho no início de julho, aponta IBGE Entre o início de maio e a primeira semana de julho, o país perdeu 2,1 milhões de ocupações, segundo a Pnad Covid

As condições do mercado de trabalho pioraram no início de julho, aponta a Pnad Covid, pesquisa desenvolvida pelo IBGE para mensurar os efeitos da pandemia do coronavírus sobre o mercado de trabalho e a saúde dos brasileiros. Levantamento referente à semana de 28 de junho a 4 de julho mostra que houve queda no número de ocupados, nível de ocupação entre as pessoa...