Economia Hotéis preparam reabertura em meio a cenário desolador Intervalos de até 48 horas para ocupação dos quartos, check-in e check-out digitais, uso controlado da academia: estabelecimentos buscam soluções, mas vai ser difícil convencer hóspede a voltar

O setor hoteleiro se prepara para a retomada das atividades com a adoção de uma série de medidas de segurança visando à contenção da proliferação do novo coronavírus. De acordo com estudo da consultoria Hotel Invest, 64% dos hotéis brasileiros fecharam temporariamente as portas desde março. A parcela que se manteve aberta ficou no vermelho, pois a taxa de ocupação despencou a...