Economia Homem é multado em R$ 4,5 mil após apreensão de 200 kg de queijo e 600 litros de leite clandestinos Material impróprio para o consumo foi destruído no aterro sanitário

A Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) apreendeu 200 kg de queijos, 30 kg de creme de soro e 600 litros de leite em São Miguel do Tocantins. A ação ocorreu nesta quinta-feira, 16, em um imóvel rural no município e o proprietário do estabelecimento foi autuado em R$ 4,5 mil. Conforme a Adapec, o material estava sendo produzido clandestinamente, sem re...