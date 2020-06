Economia Halum inicia trabalhos em órgão do Ministério da Agricultura O secretário afirma que quer inserir o Tocantins de forma mais atuante nas políticas agrícolas do país

O ex-secretário de Agricultura do Tocantins, Cesar Halum (Republicanos) começou a dar expediente na Secretaria de Políticas Agrícolas, órgão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) na segunda-feira, 22. Em vídeo gravado na sede do órgão em Brasília, publicado nas redes sociais, Halum disse que no exercício do cargo vai ter a oport...