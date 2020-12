Economia Hackers vazam contratos sobre Super Tucano, dados de funcionários e até 'lista de churras' atribuídos à Embraer Em 30 de novembro, a Embraer divulgou em fato relevante informando ao mercado que fora alvo de um ataque cibernético, no dia 25 daquele mês, e ele teria resultado na divulgação de dados "supostamente atribuídos à companhia"

Hackers publicaram na internet uma série de arquivos atribuídos à Embraer. Há relações com nomes e telefones de funcionários, orçamentos, correspondências com detalhes da venda de aviões militares do modelo A-29 Super Tucano e até informações prosaicas, como a lista dos que pagaram R$ 37,92 para participar do "churras dos parças". Os documentos foram vazados na cha...