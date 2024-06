A GWM Brasil lançou o híbrido plug-in Haval H6 PHEV19, modelo 2025, que chega às concessionárias ainda este mês. O novo SUV está posicionado entre o H6 HEV2 e o H6 PHEV34. O preço promocional é de R$ 229 mil, com validade até a próxima quinta-feira (20), para o lote inicial de 1.019 unidades. A partir do dia 21, o preço sobe para R$ 239 mil.

Mas, os interessados já podem fazer a compra antecipada no site da GWM (www.gwmmotors.com.br), em parceria com o Mercado Livre. Para garantir a reserva, é preciso fazer um depósito de R$ 9 mil, que pode ser pago por Pix ou boleto. A pré-venda também está disponível nas 70 concessionárias da marca e por meio do app My GWM. (veja as condições especiais no final da matéria). Seu principal concorrente é o BYD Song Plus.

Posicionado entre o H6 HEV2 e o H6 PHEV34, o GWM Haval H6 PHEV19, o Haval H6 será o primeiro carro da GWM a ser montado no Brasil, na fábrica de Iracemápolis, antiga planta da Mercedes-Benz. Não está definida a versão. A produção deverá ter início no primeiro semestre de 2025.

Teste

Testamos o Haval H6 PHEV19 no trânsito de São Paulo. Mas, no curto trajeto na Marginal Pinheiros, foi possível sentir a ótima dirigibilidade e o rodar suave com o câmbio automatizado de dupla embreagem.

Destaque também para o acabamento sofisticado, espaço interno excelente, conforto, tecnologia embarcada e ótimo desempenho. Ou seja, uma ótima opção de SUV familiar.

Sistema V2L

Uma das principais novidades do novo GWM Haval H6 PHEV19 é o sistema V2L (Vehicle to Load), que tem a capacidade de fornecer energia do carro para um aparelho elétrico. Por um cabo especial, que será vendido pelos concessionários GWM a partir de agosto, ele fornece energia para até três equipamento 220 V simultâneos, com limitação de corrente máxima de 13 A e potência máxima combinada de até 3.300 W. Nesta condição de potência máxima de uso, a bateria fornece energia por até 5 horas sem consumir uma gota de combustível.

Com o novo recurso V2L, o Haval H6 PHEV19 pode fornecer energia mesmo quando a bateria do sistema híbrido estiver descarregada, já que o motor a combustão do Haval H6 pode ser acionado para se transformar em um gerador para recarregar tanto a bateria do próprio veículo quanto fornecer energia para qualquer equipamento elétrico de 220V.

Autonomia

O GWM Haval H6 PHEV19 possui autonomia de 115 km pelo padrão WLTP e de 74 km segundo o Inmetro. O trem de força é formando pelo motor dianteiro elétrico combinado com o propulsor 1.5 turbo a gasolinaEquipado com motor a gasolina e uma bateria de 19 kWh, o SUV entrega potência e torque combinados de 326 cv e 530 Nm, respectivamente, acelerando de 0 a 100 km/h em apenas 7,6 segundos. Destaque pelo equilíbrio entre eficiência energética e desempenho.

Comparado com seus concorrentes diretos, o Haval H6 PHEV 19 é o único híbrido que oferece a opção de recarga rápida. Quando conectado a um carregador DC (corrente direta), o SUV da GWM suporta até 33 kW de potência, permitindo recarregar sua bateria de 19 kWh de 30% a 80% em apenas 28 minutos.

Segurança e tecnologia

No quesito segurança, o Haval H6 PHEV19 oferece condução semiautônoma (ADAS - Advanced Driver Assistance System) nível 2+, piloto automático adaptativo (ACC) com Stop & Go, frenagem automática de emergência (inclusive para pedestres, bicicletas e motos), e frenagem automática de tráfego cruzado traseiro

Traz ainda monitoramento de pontos cegos, centralização de permanência de faixa, alerta de perigo de abertura de portas, reconhecimento de placas de trânsito, Auto Reverse Assistance e Parking Assist para vagas paralelas e em 45° e 90° (com controle automático de direção, freio e acelerador) com câmera 360°.

Entre os itens de tecnologia e conforto, ele traz update de software pela nuvem (OTA - Over The Air), controle remoto do veículo pelo celular, central multimídia de 12,3 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, comandos por voz em português, teto solar panorâmico elétrico, ar-condicionado de duas zonas, bancos dianteiros elétricos com ventilação, seis airbags e porta-malas com abertura elétrica por sensor de presença.

Design

Com o mesmo design da versão PHEV34, o novo Haval H6 PHEV19 conta com mudanças estéticas nas rodas diamantadas exclusivas, no revestimento dos bancos e nova combinação sofisticada de interior. Traz também faróis afilados de LED e a grade com efeito 3D que deixa o SUV moderno. O porta-malas tem capacidade para 560 litros.

O lançamento do híbrido plug-in H6 PHEV19 também reforça a nova nomenclatura da linha Haval H6, que passou a ser adotada na linha 2025 e é baseada na capacidade energética da bateria.

Condições especiais

Além do valor promocional, até o dia 20 de junho os compradores terão condições especiais, como taxa zero para entrada de 60% e 24 parcelas, wallbox grátis de 7 kW da marca GWM com 3 anos de garantia (mais o carregador portátil de série, que pode ser ligado em tomadas comuns de 110 ou 220 volts).

Também terão recompra garantida, pacote Tomorrow Assistance por dois anos, tag de pedágio GWM da Veloe com isenção de mensalidade por 12 meses e pacote de conectividade com 3 GB por mês por dois anos.

Ainda dentro dessas condições especiais, os primeiros compradores também terão direito à proteção total da bateria do sistema híbrido nos dois primeiros anos contra qualquer tipo de dano, independente da garantia de fábrica de 8 anos para a bateria (ou 200.000 km) e garantia de 5 anos para o restante do veículo, sem limite de quilometragem.

Linha

Com a chegada do H6 PHEV19, a GWM amplia sua linha de híbridos. Por R$ 214 mil, a linha começa com o híbrido autorecarregável Haval H6 HEV2 (243 cv e 0 a 100 km/h em 7,9 segundos).

Já o H6 PHEV19 é a opção para o consumidor que busca um híbrido plug-in de longa autonomia (115 km no WLTP e 74 km no Inmetro) e desempenho (326 cv) por um preço imbatível (R$ 229 mil).

O plug-in H6 PHEV34 (R$ 279 mil) é destinado aos clientes que buscam a experiência de carro elétrico. Ele entrega autonomia de 170 km (WLTP) e 113 km pelo Inmetro, com um desempenho de 393 cv e 4,9 segundos).

No topo da gama, está o H6 GT (R$ 319 mil), um plug-in de alta performance (393 cv e 4,8 segundos) que oferece a esportividade do design único da sua carroceria cupê aliado a um acabamento interno exclusivo.