Gurupi tem gasolina comum mais cara entre as maiores cidades do Tocantins nesta semana

A cidade de Gurupi, Sul do Estado, tem a gasolina comum mais cara entre as maiores cidades do Tocantins (Palmas, Araguaína e Gurupi), segundo a Síntese de Preços Praticados no Tocantins, do Sistema de Levantamento de Preços (SLP) da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Os dados consideram o intervalo entre os dias 19 e este sábado, 25. Na cidade...