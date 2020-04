A Prefeitura de Gurupi prorrogou o prazo para os contribuintes pagarem o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). A nova data é 15 de junho e vale para o pagamento com desconto de 20% à vista. A data também será limite para quem optar pelo parcelamento em até cinco vezes

O prazo encerrava nesta quarta-feira, 15, mas devido à pandemia do Coronavírus, a Covid-10, o prefeito, Laurez Moreira, estendeu o prazo publicando o ato normativo Nº 4/2020 da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças. A medida visa justamente diminuir o impacto econômico devido a doença.

Conforme a gestão, os boletos continuam disponíveis para impressão no site da Prefeitura de Gurupi. gurupi.to.gov.br. Além disso, os carnês também já foram enviados pelos Correios e valem para o pagamento com a nova data de vencimento.

Porto Nacional

Na cidade de Porto Nacional, o prazo para o pagamento em cota única do IPTU também termina nesta sexta-feira, 17. A data também havia sido prorrogada e altera também o vencimento para o pagamento parcelado do Imposto. No caso da cota única, o desconto é de 35%, já os contribuintes que desejarem pagar parcelado podem optar pelo mesmo prazo, para a primeira parcela, em até dez parcelas. A medida da gestão de Porto Nacional da campanha é do Decreto nº 118/2020.

Outras cidades

Em Palmas, Prefeitura de Palmas prorroga novamente o prazo para o pagamento Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). A primeira data era 16 de março, posteriormente, devido aos efeitos da pandemia da Covid-19, o prazo ficou para esta quarta-feira, 15, entretanto, o Diário Oficial traz um decreto estendendo a data para até 15 de maio.

A medida prorroga o pagamento à vista com desconto de 10% e também estende para a mesma data o pagamento da primeira parcela para os contribuintes que optarem em pagar o Imposto de forma parcelada. Já as parcelas seguintes para obedecerão às datas de vencimento preestabelecidas.

Já em Paraíso do Tocantins, a gestão municipal prorrogou o prazo para pagamento do IPTU e as taxas referente ao Alvará de Funcionamento e da Vigilância Sanitária até o dia 30 de maio, conforme o Decreto 537, sem cobrança de juros ou multas.

Em Araguaína, Norte do Estado, as datas de vencimento de tributos municipais de Araguaína estão prorrogadas até 30 de setembro. O prazo terminaria no dia 31 de março e se refere ao IPTU, além da taxa de lixo e taxa de licenciamento de funcionamento de estabelecimentos.