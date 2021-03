Em pesquisas realizadas nesta semana, o Procon Tocantins identificou preços de R$ 6,18 na comercialização do litro de gasolina em Gurupi e de R$ 6,32 Araguaína. Na capital, o maior valor encontrado é de R$ 5,99. O menor preço encontrado em Gurupi é de R$ 5,49.

O levantamento completo com nomes dos postos de combustível, endereços, e valores da gasolina, bem como do diesel e álcool podem ser acessados aqui. A pesquisa também verificou os preços na semana anterior nos municípios de Araguatins, Augustinópolis, Colinas do Tocantins, Dianópolis, Guaraí, Porto Nacional e Tocantinópolis.

Gasolina

Conforme as pesquisas do Procon Tocantins, em Palmas a gasolina é a menor variação entre as três principais e maiores cidades do Estado. O litro do produto fica entre R$ 5,76 e R$ 5,99, com diferença de até R$ 0,23 entre a gasolina mais barata e a mais cara – em percentual 3,99%.

O levantamento ocorreu em postos de diferentes bandeiras e nas regiões Sul, Central e Norte, além dos bairros de Taquaralto e Taquari. Em Taquaruçu, distrito da Capital, o Procon esteve em um estabelecimento que comercializa a gasolina no valor de R$ 5,76, o menor encontrado em Palmas.

Já o valor de R$ 5,99 foi encontrado em seis postos de combustível, sendo dois no Sul, dois no Centro, um no Norte da cidade, e o último em Taquaralto. A grande parte dos estabelecimentos que vendiam e tinham o produto disponível praticava o preço de R$ 5,89.

Em Gurupi, são três postos que vendem a gasolina a R$ 5,49, menor preço encontrado, é somente um estabelecimento com o preço superior à R$ 6,00, sendo $ 6,18. Ao levar os dois valores em consideração, a cidade que tem a variação mais ampla, com diferença de R$ 0,69 entre os postos mais baratos e o mais caro – em percentual 12,57%.

Por fim, Araguaína, que tem o produto com os preços mais caros encontrados. A gasolina é vendida entre R$ R$ 5,85 e R$ 6,32, com diferença entre os dois valores de R$ 0,47 – em percentual 8,03%.

Na cidade, a pesquisa ocorreu em postos das Avenidas Bernardo Sayão, Cônego João Lima, Filadélfia, Santos Dumont, 1º de Janeiro, Castelo Branco e na BR-153, além de outros 14 estabelecimentos espalhados pelos bairros de Araguaína. A maioria dos comércios vendem o produto a R$ 6,00.

Etanol e Diesel

Em Palmas, o etanol custa entre R$ 4,49 e R$ 5,19, conforme a pesquisa do Procon, e o diesel comum vai de R$ 3,99 até R$ 4,47.

Já em Gurupi, o preço do etanol no município fica entre 4,36 a R$ 5,39. Para o diesel comum, a variação de preços é de R$ 4,09 a R$ 4,59. E em Araguaína, os valores são de R$ 4,55 até R$ 4,89 para o etanol, é de R$ 4,09 e R$ 4,49 para o diesel comum.