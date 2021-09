Economia Guedes se molda a interesses de Bolsonaro em metamorfose da pauta liberal No marco de mil dias do governo Jair Bolsonaro, ministro não conseguiu cumprir a maior parte das promessas do programa eleitoral de Bolsonaro na economia

No marco de mil dias do governo Jair Bolsonaro (sem partido) e após um total de 28 trocas de ministros, Paulo Guedes (Economia) se mantém no posto com gestão em metamorfose que oscila entre a defesa da pauta liberal e o atendimento de interesses do presidente. A condução de Guedes no Ministério da Economia também encontrou entraves no Congresso. Em meio a esse...