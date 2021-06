Economia Guedes entrega reforma do Imposto de Renda com isenção até R$ 2.500 Proposta descumpre promessa de Bolsonaro, que anunciou na eleição isenção até cinco salários mínimos, hoje em R$ 5.500

O ministro Paulo Guedes (Economia) entregou à Câmara nesta sexta-feira (25) a segunda parte da reforma tributária do governo Jair Bolsonaro. O foco desta vez são as mudanças no Imposto de Renda. A proposta muda a faixa salarial isenta do tributo, que sairia dos atuais R$ 1.903,98 por mês para R$ 2.500. O valor, no entanto, é menos da metade do prometido por Bolsona...