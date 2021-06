Economia Guedes entrega a Lira projeto com mudanças no Imposto de Renda A proposta faz parte da 2ª etapa da reforma tributária do governo

A equipe de Jair Bolsonaro entregou nesta sexta-feira (25) ao Congresso a proposta de reforma do Imposto de Renda, com ampliação na faixa de isenção, redução de taxas para empresas e cobrança de tributo sobre dividendos (parte do lucro das empresas distribuídos aos acionistas). Os ministros Paulo Guedes (Economia) e Flávia Arruda (Secretaria de Governo) deram uma ve...