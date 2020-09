Economia Guedes diz que União pode quebrar se bancar novo fundo para estados e municípios Nos bastidores, o Ministério da Economia vê o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, como alguém que estimula a criação do fundo durante reuniões com governadores

O ministro Paulo Guedes (Economia) afirmou nesta segunda-feira (14) que a União pode quebrar caso as discussões sobre a reforma tributária no Congresso resultem na criação de um novo fundo, bancado pelo governo federal, para ajudar estados e municípios que perderiam arrecadação com as mudanças. "Acabamos de aumentar em 10% a nossa relação entre dívida e PIB. Se anu...