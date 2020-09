Economia Guedes diz que governo vai prorrogar novamente corte de jornada e salário Com a decisão, os acordos poderão se alongar por mais dois meses, totalizando oito meses

O governo vai autorizar mais uma prorrogação do programa de suspensão de contratos e corte de jornada e salário, informou o ministro Paulo Guedes (Economia) nesta quarta-feira (30). Com a decisão, os acordos poderão se alongar por mais dois meses, totalizando oito meses. Na avaliação do ministro, o programa tem o melhor desempenho entre as ações do governo na pan...