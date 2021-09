Economia Guedes diz que dólar deveria estar descendo, mas barulho político não deixa O ministro afirma que o câmbio de equilíbrio no país deveria ser entre R$ 3,80 e R$ 4,20.

O ministro Paulo Guedes (Economia) afirmou nesta terça-feira (14) que o dólar deveria estar descendo, mas isso não ocorre porque o “barulho político” não deixa. Segundo ele, o câmbio de equilíbrio no país deveria ser entre R$ 3,80 e R$ 4,20. Como mostrou a Folha, membros do Ministério da Economia vinham demonstrando preocupação com a radicalização de discursos do pre...