Economia Guedes diz que 'chinês inventou o vírus' e tem vacina menos eficiente do que os EUA Em reunião sobre saúde suplementar, ministro pediu que gravação não fosse transmitida; dados de eficácia não podem ser comparados, dizem especialistas

Em reunião do Conselho de Saúde Suplementar nesta terça (27) e sem saber que estava sendo gravado, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que “o chinês inventou o vírus” da Covid, mas tem uma vacina menos eficiente do que a desenvolvida por empresas americanas. A declaração ocorreu no dia em que o Senado instala uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para i...