Economia Guedes cancela em cima da hora participação em evento do Fórum Econômico Mundial De acordo com o Ministério da Economia, a participação foi cancelada por "assuntos internos"

O ministro da Economia, Paulo Guedes, cancelou de última hora sua participação nesta sexta-feira (29) em evento do Fórum Econômico Mundial. A fala estava prevista desde a semana passada e estava na agenda de Guedes, divulgada na véspera. De acordo com o Ministério da Economia, a participação foi cancelada por "assuntos internos". As declarações do ministro se...