'Guedes é o homem que decide a economia no Brasil', diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira, 27, na saída do Palácio da Alvorada, que o "homem que decide a economia" no Brasil é o ministro da Economia, Paulo Guedes. "Acabei mais uma reunião aqui tratando de economia. E o homem que decide a economia no Brasil é um só: chama-se Paulo Guedes. Ele nos dá o norte, nos dá recomendações e o que nós re...