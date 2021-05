Economia Grandes empresários brasileiros dizem não querer comprar vacina para funcionários Eles afirmam que não pretendem passar à frente dos grupos prioritários no âmbito do sistema público

Grandes empresários brasileiros afirmam que não pretendem comprar vacinas para a Covid-19 para que seus funcionários sejam imunizados no momento atual, passando à frente dos grupos prioritários no âmbito do sistema público. A posição difere de iniciativas de nomes como Luciano Hang e Carlos Wizard, que defendem a possibilidade de compra de vacinas pelo setor privad...