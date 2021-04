Economia Grandes bancos perderam monopólio dos meios de pagamentos, diz presidente do BC Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ressaltou que o sistema financeiro aberto, dará ao consumidor mais poder sobre seus dados

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que os grandes bancos perderam monopólio com a digitalização do sistema financeiro, especialmente no mercado de pagamentos. O titular do BC participou, nesta segunda-feira (12), de reunião virtual de bancos centrais ibero-americanos, promovida pelo Banco de Espanha. Segundo ele, cinco pilares sustentavam...