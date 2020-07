Economia Governo travou repasse de R$ 33 milhões para a Amazônia Governo tem deixado de usar recursos milionários já doados por outros países justamente para combater os crimes na floresta

Alvo de críticas generalizadas por causa do avanço recorde do desmatamento na Amazônia, o governo tem deixado de usar recursos milionários já doados por outros países justamente para combater os crimes na floresta. Mais de R$ 33 milhões já repassados ao Brasil por meio do Fundo Amazônia, programa financiado com dinheiro da Noruega e Alemanha, estão disponíveis para d...