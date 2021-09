Economia Governo trabalha com risco de 'sufoco' energético também em 2022 Avaliação feita por especialistas considera que o país iniciará o ano com os reservatórios em níveis bem piores do que no início de 2021

A decisão de contratar térmicas emergenciais para reforçar o setor elétrico em 2022, anunciada nesta quinta (11), foi baseada em estudo que indica risco de crise energética também no próximo período seco, que se inicia no outono do ano que vem. Avaliação feita pelo ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) e a EPE (Empresa de Pesquisa Energética) considera que o ...