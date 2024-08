Economia Governo teve 251 reuniões com bets para regular apostas e 5 com grupos de saúde Além das quatro reuniões que teve com servidores do governo que trabalhavam na regulação dos sites de apostas, a Secretaria de Saúde Mental do Ministério da Saúde também organizou uma reunião com uma bet para debater o tema

Durante a elaboração das regras para o mercado de apostas, funcionários do alto escalão da Fazenda responsáveis pelo tema se reuniram 251 vezes com bets ou associações que as representavam. Profissionais da área da saúde foram ouvidos em cinco ocasiões. O cenário atual no país é de epidemia de dependência em jogos, de acordo com pesquisadores que estudam o jogo p...