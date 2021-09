Economia Governo revisa inflação no ano de 6,2% para 8,4%, e conta deve estrangular Orçamento de 2022 A piora no indicador pressiona o teto de gastos, que limita as despesas do governo

O Ministério da Economia revisou nesta quinta-feira (16) a projeção oficial para o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) no encerramento de 2021 de 6,2% para 8,4%. A piora no indicador pressiona o teto de gastos, que limita as despesas do governo, e deve provocar um estrangulamento nas contas de 2022. O relatório da pasta mantém a estimativa para o PIB ...